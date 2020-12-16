Блогер Джейк Пол атаковал Диллона Дэниса – бойца Bellator и друга экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, которого он недавно вызвал на бой.
Пол выложил видео, на котором забросал Дэниса и его команду туалетной бумагой и шариками с водой. Тот побежал за машиной в попытке бросить чем-то в ответ. «Хабибнул его для всех моих российских фанатов», – написал Пол, вспомнив нападение Макгрегора на автобус с командой Хабиба Нурмагомедова.
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- Брат Джейка Логан в феврале 2021 года подерется с боксером Флойдом Мэйуэзером.
- У Джейка также есть боксерский опыт: в андеркарде боя Майк Тайсон – Рой Джонс он нокаутировал экс-баскетболиста НБА Нейта Робинсона.
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