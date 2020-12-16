Блогер Джейк Пол атаковал Диллона Дэниса – бойца Bellator и друга экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, которого он недавно вызвал на бой.

Пол выложил видео, на котором забросал Дэниса и его команду туалетной бумагой и шариками с водой. Тот побежал за машиной в попытке бросить чем-то в ответ. «Хабибнул его для всех моих российских фанатов», – написал Пол, вспомнив нападение Макгрегора на автобус с командой Хабиба Нурмагомедова.