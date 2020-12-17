«Думаю, желание отца о том, чтобы он сделал 30-0, сидит в его подсознании, и он хочет это осуществить. Так хотел его отец. Но посмотрим. В следующем месяце мы собираемся встретиться и поговорить. Возможно, он больше не захочет драться – я не знаю ответа на этот вопрос. Но у меня есть небольшая уверенность, что я его уговорю», – цитирует Уайта

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