Также на награду претендовали шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, которому в феврале удалось за одну неделю дважды побить мировой рекорд, американский баскетболист Леброн Джеймс, признанный самым ценным игроком финальной серии НБА, американский гольфист Дастин Джонсон, который занимает первую строчку в рейтинге PGA, французская футболистка Венди Ренар, являющаяся капитаном женского клуба «Лион» и выигравшая вместе с командой в седьмой раз женскую Лигу чемпионов, и ирландский боксер Кэти Тейлор, дважды защитившая свои четыре титула чемпиона мира в легком весе. Об этом сообщается на сайте компании.