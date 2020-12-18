Обладатель пояса UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии «Иностранный спортсмен года» по версии BBC.
Также на награду претендовали шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, которому в феврале удалось за одну неделю дважды побить мировой рекорд, американский баскетболист Леброн Джеймс, признанный самым ценным игроком финальной серии НБА, американский гольфист Дастин Джонсон, который занимает первую строчку в рейтинге PGA, французская футболистка Венди Ренар, являющаяся капитаном женского клуба «Лион» и выигравшая вместе с командой в седьмой раз женскую Лигу чемпионов, и ирландский боксер Кэти Тейлор, дважды защитившая свои четыре титула чемпиона мира в легком весе. Об этом сообщается на сайте компании.
- 24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде турнира UFC 254, защитив в третий раз титул чемпиона UFC в легком весе.
- После поединка 32-летний россиянин заявил, что этот бой стал для него последним в UFC. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
- «Иностранный спортсмен года» по версии BBC – ежегодная премия, вручаемая с 1960 года спортсменам не из Британии, которые сделали наибольший вклад в спорт в текущем году. В 2019-м ее обладателем стал кенийский бегун Элиуд Кипчоге.