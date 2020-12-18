Боец ММА из США Джарет Бетанкур ударно бедютировал в промоушне Titan FC. В ночь с 17 на 18 декабря во Флориде прошел очередной ивент организации под номером 66.

Бетанкур вышел в клетку против соотечественника Некоро Бунси и нокаутировал того спустя 1 минуту и 53 секунды мощнейшим ударом в челюсть. Ноги соперника сложились будто веревочки.

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В прелимах турнира состоялся еще один брутальный нокаут в исполнении Замана Камчыбекова из Киргизии.

В ночь с 18 на 19 декабря пройдет ивент в UFC Fight Night 183.

Главным поединком станет встреча американцев Стивена Томпсона и Джеффри Нила.

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