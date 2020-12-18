Главным событием турнира АСА 116 стал бой за титул в полулегком весе между бразильцем Фелипе Фроесом и россиянином Маратом Балаевым. Он завершился в третьем раунде – Фроес отправил Балаева в нокаут.
Вот другие результаты основного карда:
Смешанные боевые искусства
Боец одним ударом вырубил противника на Titan FC 66
- Хусейн Халиев победил Игоря Свирида единогласным решением судей.
- Салимгерей Расулов победил Адама Богатырева единогласным решением судей.
- Алтынбек Мамашов проиграл Виталию Слипенко единогласным решением судей.
- Венер Галиев победил Адама Алиева нокаутом во втором раунде.
- В активе 29-летнего Фроеса стало 19 побед при четырех поражениях
- Рекорд 44-летнего Балаева – 11-3.
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