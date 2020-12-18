Главным событием турнира АСА 116 стал бой за титул в полулегком весе между бразильцем Фелипе Фроесом и россиянином Маратом Балаевым. Он завершился в третьем раунде – Фроес отправил Балаева в нокаут.

Вот другие результаты основного карда:

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  • Хусейн Халиев победил Игоря Свирида единогласным решением судей.
  • Салимгерей Расулов победил Адама Богатырева единогласным решением судей.
  • Алтынбек Мамашов проиграл Виталию Слипенко единогласным решением судей.
  • Венер Галиев победил Адама Алиева нокаутом во втором раунде.
  • В активе 29-летнего Фроеса стало 19 побед при четырех поражениях
  • Рекорд 44-летнего Балаева – 11-3.

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