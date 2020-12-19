Боец Bellator из США Серджио да Силва скончался 19 декабря на 35 году жизни. Информацию о смерти подтвердил друг спортсмена, боец UFC Джаред Гордон.
По информации сайта Sherdog, менеджмент спортсмена отказался назвать причину его ухода из жизни из-за уважения к семье бойца. Да Силва по прозвищу Дикарь последний бой провел в 2018 году.
Смешанные боевые искусства
Фроес нокаутировал Балаева в бою за титул в полулегком весе
- Всего на счету спорсмена 7 побед в Bellator и Cage Fury Fighting Championships при девяти поражениях.
- В 2017-м его признали виновным в ограблении, но Да Силва избежал тюрьмы.
Смешанные боевые искусства
Боец одним ударом вырубил противника на Titan FC 66
Смешанные боевые искусства
Хабиб стал обладателем премии «Иностранный спортсмен года» по версии BBC