Боец Bellator из США Серджио да Силва скончался 19 декабря на 35 году жизни. Информацию о смерти подтвердил друг спортсмена, боец UFC Джаред Гордон.

По информации сайта Sherdog, менеджмент спортсмена отказался назвать причину его ухода из жизни из-за уважения к семье бойца. Да Силва по прозвищу Дикарь последний бой провел в 2018 году.

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  • Всего на счету спорсмена 7 побед в Bellator и Cage Fury Fighting Championships при девяти поражениях.
  • В 2017-м его признали виновным в ограблении, но Да Силва избежал тюрьмы.

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