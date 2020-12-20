В Лас-Вегасе (США) завершился последний турнир UFC в 2020 году – UFC Вегас 17. В главном бою сражались полусредневесы Стивен Томпсон и Джефф Нил.

Томпсон победил единогласным решением судей, уверенно забрав все раунды. Ему не помешала травма – перед последним раундом боец проверял правую ногу в области колена. В итоге в оставшиеся пять минут он двигался чуть меньше.

Смешанные боевые искусства Боец Bellator Да Силва умер в 34 года. Причину скрывают 8 ЧАСОВ НАЗАД

В соглавном поединке 34-летний Жозе Алдо, летом кроваво проигравший Петру Яну титульный бой, сошелся с эквадорцем Марлоном Верой. Бразильский ветеран прервал серию поражений из трех боев и также одержал победу единогласным судейским решением.

Негласную премию «брутальный нокаут вечера» забирает Роб Фонт, который финишировал Марлона Мораеса в первом раунде серией ударов. Он добивал соперника уже на настиле.

На конец 2020 года российские бойцы владеют двумя чемпионскими поясами: Петр Ян взял титул в легчайшем весе, Хабиб Нурмагомедов защитил господство в легком весе, победив Джастина Гэтжи.

UFC вернется 17 января.

Смешанные боевые искусства Фроес нокаутировал Балаева в бою за титул в полулегком весе ВЧЕРА В 22:25