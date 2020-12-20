«Он всегда сгоняет много. Это жестко. На самом деле, он не легковес. Это санкционированная форма жульничества, и мы принимаем это как должное. Ты истощаешь организм, обезвоживаешь до 70 кг, а после весогонки съедаешь кучу спагетти и снова раздуваешься до 90 кг. Это бред», – заявил Роган в собственном подкасте.