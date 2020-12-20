Комментатор UFC Джо Роган выразил мнение, что российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов манипулирует весом в рамках правил.
«Он всегда сгоняет много. Это жестко. На самом деле, он не легковес. Это санкционированная форма жульничества, и мы принимаем это как должное. Ты истощаешь организм, обезвоживаешь до 70 кг, а после весогонки съедаешь кучу спагетти и снова раздуваешься до 90 кг. Это бред», – заявил Роган в собственном подкасте.
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- Перед боем с Джастином Гэтжи некоторые посчитали, что на взвешивании Хабиба была допущена ошибка, и на самом деле он не сделал вес.
- Победив американца, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA. Его статистика – 29-0.
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