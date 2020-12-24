Перепалка между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым спровоцировала массовую драку на турнире в Москве.
Минеев после одного из боев шоу под эгидой AMC Fight Nights вышел в клетку и в очередной раз вызвал на бой Исмаилова, который появился следом. Словесная перепалка между спортсменами перешла в драку.
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В клетку выбежали многочисленные болельщики. Для урегулирования ситуации в дело вмешались сотрудники полиции и ОМОНа. После бойцы дали объяснение сотрудникам правоохранительных органов и не стали обращаться в полицию.
Спортсмена не получили серьезных повреждений: оба отказались от медицинской помощи, а Исмаилов словил легкое повреждение носа.
- Минеев и Исмаилов провели очный бой в 2018 год. Поединок завершился вничью.
- На счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья.
- 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.
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