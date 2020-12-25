Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца Магомеда Исмаилова, рассказал, какие травмы получили его брат и Владимир Минеев после массовой драки на турнир AMC Fight Nights в Москве.

«Договоренность о драке? Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был бы разбит нос. У Минеева тоже была сечка», – сказал Рамазан Исмаилов ТАСС.