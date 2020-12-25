Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца Магомеда Исмаилова, рассказал, какие травмы получили его брат и Владимир Минеев после массовой драки на турнир AMC Fight Nights в Москве.
«Договоренность о драке? Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был бы разбит нос. У Минеева тоже была сечка», – сказал Рамазан Исмаилов ТАСС.
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Минеев и Исмаилов устроили массовую драку. В клетку зашла полиция
Накануне бойцы после короткой словесной перепалки устроили потасовку, которая перешла в массовую драку. В инцидент была вынуждена вмешаться полиция.
«Исмаилову грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), санкции которой предусматривают наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
- Сразу после случившегося участников инцидента отвезли в участок
- В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.
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