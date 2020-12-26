Боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал драку Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева во время турнира AMC Fight Nights и предложил пожизнненно дисквалифицировать одного из зачинщиков.

– Я сейчас, наверное, покажусь жестоким человеком. Я всегда хорошо относился к Маге Исмаилову. Он веселый, жизнерадостный парень, с юморком, с хохотом. Что это был за турнир?

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– Fight Nights.

– У Маги нет контракта с этим промоушеном. Ну да неважно. У него же сейчас контракт с АСА?

– Вроде бы, стал свободным агентом.

– Ну, не знаю. Но у кого на контракте Мага, я бы его дисквалифицировал пожизненно. Да, я жестоко говорю. Но я бы за этот инцидент дисквалифицировал его пожизненно. За то, что начал. Да, Володя что-то сказал.

– Минеев ударил его микрофоном.

– Он отмахивался. Он сильно его не ударил. А Мага на него побежал. Зачинщиком был Мага. Может быть, меня многие осудят. Но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи, – заявил Харитонов в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Исмаилов и Минеев устроили потасовку, которая перешла в массовую драку. В инцидент вмешалась полиция.

В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.

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