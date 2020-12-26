Боец ММА Магомед Исмаилов впервые прокомментировал потасовку с чемпионом AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимиром Минеевым, которая переросла в массовую драку.

«Когда ты стоишь со мной в клетке и делаешь шум и шоу, то имей в виду, что я же могу и дернуться.

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Я проворачивал это движение вперед не один раз. А он так дернулся, как будто сейчас побежит. Я понимаю, что он в минусах получается. Я сам не ожидал, что он так испугается.

Ему нужно было реабилитироваться, и он думал, что я тоже дернусь, а я не дернулся. А это уже конфликт. И вот начался бой у нас.

Обидно, что кто-то вмешался, кто-то лез. Мне очень это не понравилось, мне мешали. Люди думали, что они хотят мне помочь, но они мне мешали. Я бы сам справился.

Я поругал своих близких за это. Есть ребята, которые не сдержались на эмоциональном фоне нашей предыстории. Я их поругал за это.

А то, что было после, я не понимал...Продолжали Владимира бить. Я потом пересматривал видео, мне было грустно видеть, что люди хотят бить его, так много людей хотели бить его.

Ему тоже нужно призадуматься, почему его так много людей хотели бить? Мне неприятно было видеть это. Это очень плохо, нельзя так делать. Нельзя так нападать на человека», – сказал Исмаилов в комментарии для своего ютуб-канала « ».

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В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.

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