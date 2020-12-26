Российский боец ММА Магомед Исмаилов оштрафован на 10 тысяч рублей из-за драки с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым. Инцидент произошел на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

Исмаилов вступил в конфликт с давним соперником Минеевым и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После этого Исмаилова задержала полиция. Изначально ему грозило до 15 суток ареста, но телеграм-канал Baza утверждает, что спортсмен отделается штрафом.