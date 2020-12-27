Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с улицы Махачкалы.
«Когда мафия засыпает, я выезжаю в город. Не всегда, но выезжаю», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
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Это рекламная акция, посвященная его сотрудничеству с компанией по продаже электросамокатов.
- В последнем бою Хабиб победил Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона мира.
- После этого он объявил о завершении карьеры.
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