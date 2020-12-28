Боец ММА Александр Шлеменко высказался на бытовую тему и заявил, что в большинстве случаев инициаторами разводов становятся женщины.

«В 90% случаев, я считаю, в разводах виноваты женщины. Хорошо, когда женщина показывает детям, как воспитывать, что против главного нельзя открывать ни рот, ничего нельзя делать. Тогда будет порядок и просто супер. Такую женщину будут уважать и за такую женщину будут готовы жизнь отдать. Вот это не понимают женщины.

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Женщины должны уметь жертвовать, терпеть, помогать разгрузить мужчину. Если мужчина кричит на женщину, это не просто так, что ему охота не нее покричать. Это тот человек, с которым он может показать слабость. Он может попытаться разгрузиться, переложить на нее какие-то проблемы, чтобы она ему помогла», – рассказал Шлеменко в интервью на ютьюб-канале Оксаны Кравцовой.

Шлеменко в браке с 2012 года. У него с супругой Аленой трое детей: две дочери и сын.

Жена и дети всегда путешествуют с бойцом и в живую смотрят все его поединки.

На счету Александра 59 побед и 13 поражений. Последний бой он провел более года назад – 14 декабря 2019-го гильотиной победил Дэвида Бранча из США.

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