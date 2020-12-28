В конце октября Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры. Прошло всего два месяца, но слухи о возвращении Орла только нарастают.

«Не буду скрывать, меня уговаривают вернуться. В этом нет ничего удивительного. Предлагают и условия, и бойцов. Бойцами тяжело меня удивить – из топ-10 я половину досрочно закончил. Через две недели встречусь с Дэйной Уайтом. Но я не хочу говорить, что вернусь. Есть ли спортсмен, ради которого вернусь? Пожалуй, Мохаммед Али, но, к сожалению, его с нами нет», – сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».

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После победы над Джастином Гэтжи Нурмагомедов сказал, что завершил карьеру ради матери. Эта тема так же была затронута в интервью.

«После последнего боя с мамой этот вопрос даже не обсуждали. Она обрадовалась моему решению. Она говорила: «Надеюсь, больше этого не испытаю».

Мама не смотрела мои последние бои. Позже пересматривала, зная результат. Раньше всегда смотрела, но последние бои пропустила – ей стало тяжело смотреть. Процесс ее всегда интересовал, но последние года, когда начинался прямой эфир, ее старались уводить», – добавил Нурмагомедов.

Хабиб не проиграл ни одного боя за карьеру, его рекорд – 29-0.

3 июля 2020 года в Москве скончался отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

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