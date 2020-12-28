Хабиб Нурмагомедов редко говорит о семье, но в интервью 28-го декабря его удалось вывести на разговор.

Имя сестры Хабиб не раскрыл, но известно, что она младше брата. Она по-прежнему живет в селении и работает учителем английского.

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Про родного брата Орла известно чуть больше: его зовут Магомед, и он на два года старше знаменитого брата. Магомед никогда не занимался ММА, но любил спорт и подавал надежды в вольной борьбе. Правда, в 2009-2010-м карьеру Нурмагомедова оборвала травма колена.

«Он занимался не на мировом уровне. Скорее, на местном. У отца были большие надежды на его счет, но позже он переключился на меня», – сказал Хабиб.

А вот слова о Магомеде от отца Абдулманапа.

Я всегда считал, что старший у меня умный, а младший — спортсмен. Что Магомеду удавалось в два года, Хабибу — в три. В 10 Магомед делал то, до чего Хабиб дотягивался в 12. Я их сравнивал. А вот в физическом плане Хабиб брата опережал. В восемь делал то, что Магомед мог в 10.

Хабиб удивился, когда в студии «Матч ТВ» появилась его фотография с братом: спортсмен отметил, что Магомед не любит публичную жизнь и требовал не выкладывать его фотографии в соцсети. Зато его всегда можно увидеть рядом с братом во время ивентов – страший регулярно сопровождает Орла в поездках.

О двоюродных братьях Хабиба вы можете прочитать здесь.

В конце октября Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.

Хабиб не проиграл ни одного боя за карьеру, его рекорд – 29-0.

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