«В нашем весе всегда конкурентная среда царила. В UFC все самые яркие события связаны с легким весом. В данный момент в топ-3 я бы включил Дастина [Порье], Конора и Ислама Махачева. Победитель пары Конор Макгрегор – Дастин Порье [заберет пояс]. Думаю, именно они будут драться за него», – заявил Хабиб в интервью «Матч ТВ».