Завершивший карьеру непобежденным Хабиб Нурмагомедов назвал тройку сильнейших бойцов UFC в легком весе.
«В нашем весе всегда конкурентная среда царила. В UFC все самые яркие события связаны с легким весом. В данный момент в топ-3 я бы включил Дастина [Порье], Конора и Ислама Махачева. Победитель пары Конор Макгрегор – Дастин Порье [заберет пояс]. Думаю, именно они будут драться за него», – заявил Хабиб в интервью «Матч ТВ».
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У Хабиба есть родные брат и сестра. Кто они?
- Хабиб победил Конора заломом шеи в октябре 2018 года на UFC 229, после чего вне октагона между бойцами и их представителями произошла массовая драка.
- Последний бой Нурмагомедов провел в октябре 2020-го против Джастина Гэтжи, довел победную серию до 29-0 и завершил карьеру.
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