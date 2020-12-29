Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров поделился в инстаграме комплексом упражнений для поддержания формы.

На видеозаписи Тактаров выполняет упражнения на турниках, а за кадром объясняет, почему делает упор на тренировку выносливости, а еще начинает и заканчивает каждое занятие поездкой на велосипеде:

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«Запомните! Боксеры, запишите! Кто вам будет говорить что-то другое – ваш враг.

Когда вас после 44 хватит инсульт или что другое... Восстановитесь, глядя мои видео и советы, наберите настоящее здоровье и дайте леща или подзадницу вашим юным псевдоспортгуру, что повторяли вам про форму, спортпит, кичились засушенным на таблетках прессом».

Тактаров стал чемпионом UFC в 1995 году.

Олег провел в ММА 24 боя, одержал 17 побед при 5 поражениях и 2 ничьих.

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