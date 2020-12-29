Возможно, объявление Жоржа будет связано с возвращением в клетку и боем против Хабиба Нурмагомедова. Хабиб неоднократно говорил, что подумает над камбэком в UFC только в том случае, если ему предложат поединок против Сен-Пьера. 28 декабря в эфире «Матч ТВ» Нурмагомедов также объявил, что в ближайшее время свяжется с президентом организации Дэйной Уайтом.