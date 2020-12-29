Канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер, который не выступает с осени 2017-го, готовит объявление на 2021 год. Спортсмен расскажет обо всем 30 декабря.
«Новый год, новая команда. Анонс завтра», – написал Сен-Пьер в инстаграме, приложив к публикации фото с тренировки.
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Возможно, объявление Жоржа будет связано с возвращением в клетку и боем против Хабиба Нурмагомедова. Хабиб неоднократно говорил, что подумает над камбэком в UFC только в том случае, если ему предложат поединок против Сен-Пьера. 28 декабря в эфире «Матч ТВ» Нурмагомедов также объявил, что в ближайшее время свяжется с президентом организации Дэйной Уайтом.
- Последний бой Нурмагомедов провел в октябре 2020-го против Джастина Гэтжи, довел победную серию до 29-0 и завершил карьеру.
- На счету Сен-Пьера 28 боев и 26 побед в UFC. Он 9 раз защитил титул в полусреднем весе и являлся обладателем пояса средневеса.
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