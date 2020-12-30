Совсем недавно Хабиб Нурмагомедов дал программное интервью «Матч ТВ». По ходу эфира стало окончательно ясно, что Орел не вернется в октагон: аварец заявил, что бой Макгрегора и Порье должен стать титульным. Кроме того, Хабиб включил обоих в тройку сильнейших легковесов UFC. Помимо Конора и Дастина в топ вошел друг Нурмагомедова Ислам Махачев, но даже Орел понимает – ему пока рано биться за пояс.

Судя по всему, Дэйна Уайт поддерживает логику Хабиба и 23 января разыграет титул между Порье и Ноториусом. Осталось понять, насколько это легитимно.

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Почему этот шанс для Конора – полный абсурд?

Только вдумайтесь: последний раз Макгрегор побеждал в легком весе больше четырех лет назад, когда Эдди Альварес навалил в штаны еще до гонга. С тех пор Конор махался в UFC дважды: постучал с Хабибом и отлупил Ковбоя в полусредней категории. Причем у Серроне уже четыре поражения подряд – по такой логике на титульник должны претендовать все, кто его избил.

Конор Макгрегор после боя против Эдди Альвареса Фото: Getty Images

Ситуация с Порье тоже неоднозначная. После поражения от Нурмагомедова Дастин в пяти раундах разнес Дэна Хукера. Правда, новозеландец по кличке Палач в лучшем случае середняк: у него куча поражений, его подкидывают всем подряд, а еще он ни на что не претендует – идеальный мешочек.

Надо говорить объективно: ни Порье, ни Макгрегор не заслужили тот пояс, который оставил Хабиб. Оба закрыли поражение от Орла будничными победами, но все выглядит так, словно Нурмагомедов скинул парням крошки под стол. Единственная глобальная заслуга Дастина и Ноториуса в том, что они дождались, когда Хабиб уйдет из спорта. Кто бы ни победил, пояс в руках нового чемпиона будет переливаться всеми оттенками лузерства.

Почему тогда UFC проводит этот титульник?

Потому что в промоушне давно не дружат с логикой. Там работает фаворитизм: например, благодаря статусу легенды Жозе Алдо получил выход за пояс против Яна после двух поражений в ряд. С Конором – то же самое: даже без боев он обгоняет Тони Фергюсона в рейтинге легковесов, который составляется в зависимости от личных предпочтений Уайта.

Конор Макгрегор и Дэйна Уайт Фото: Getty Images

Дэйне нравится Макгрегор, но босс UFC не в восторге от Тони, поэтому одному все прощают, а другого грозятся уволить всего после пары лузов. Короче, искать закономерности бесполезно – можно лишь предположить, почему пояс заберет либо Конор, либо Порье.

Во-первых, у боя есть наследие: в 2014-м Мак вырубил Дастина, а реванши традиционно неплохо продаются. Во-вторых, Уайту выгодно, чтобы пояс оказался у Конора – это оправдано с точки зрения маркетинга, а еще дарит мизерную надежду, что Хабиб вернется ради нового унижения ирландца. В-третьих, в UFC явно искали людей, которые выиграли последний бой. По этому принципу отсеялись Фергюсон и Гэтжи, а Чарльзу Оливейре (8 побед подряд) придется подождать – он дрался в декабре, то есть совсем недавно. Очень вероятно, что бразилец, набравший зверскую форму, тоже проведет титульник в 2021 году.

Что светит Конору в бою с Порье?

Похоже, у UFC есть стратегия. Если Макгрегор грохнет сегодняшнего Дастина, можно засчитывать полноценный камбэк ирландца в легкий вес и вообще в октагон – понятно, что с Ковбоем была клоунада. Но если Порье загасит Конора, с Ноториусом надо прощаться – он уже никогда не станет прежним. Так что одновременно с громким титульником Дэйна проводит еще и тест на профпригодность, чтобы понимать, стоит ли рассчитывать на Мака в будущем.

Пока что Конор фаворит у букмекеров, но никто не знает, как ирландец воспринимает Дастина. Если настрой адекватный, то Порье правда будет сложно что-то предложить – технически Макгрегор точно круче. Но вполне возможно, что Конор до сих пор считает Дастина сопливым пацаном из 2014 года. При таком раскладе Конор снова постучит, а потом спокойно сосредоточится на производстве виски – это приятнее, чем сливать бои всем подряд.

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