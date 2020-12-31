Кажется, стало известно, что президент UFC Дэйна Уайт загадает Санта-Клаусу на Новый год. Глава промоушна жаждет снова увидеть в клетке схватку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, несмотря на нежелание российского бойца возвращаться в спорт.

«В идеальном мире, если Конор выиграет (24 января у Дастина Порье – Eurosport.ru), я хотел бы увидеть их второй бой с Нурмагомедовым. Именно в этом поединке есть смысл», – заявил Уайт в подкасте Shout!.