Кажется, стало известно, что президент UFC Дэйна Уайт загадает Санта-Клаусу на Новый год. Глава промоушна жаждет снова увидеть в клетке схватку Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, несмотря на нежелание российского бойца возвращаться в спорт.
«В идеальном мире, если Конор выиграет (24 января у Дастина Порье – Eurosport.ru), я хотел бы увидеть их второй бой с Нурмагомедовым. Именно в этом поединке есть смысл», – заявил Уайт в подкасте Shout!.
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- Хабиб победил Конора заломом шеи в октябре 2018 года.
- В 2020-м Нурмагомедов одолел американца Джастина Гэтжи, защитил титул в легком весе и завершил карьеру непобежденным с результатом 29-0.
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