В японском промоушне Rizin 31 декабря состоялся турнир под номером 26. В одном из поединков случился эпизод, который при некоторых обстоятельствах мог попасть в нарезки самых смешных спортивных моментов года.
В бою между Хидео Токоро и Синобу Ота первый попытался провести удар коленом в голову в прыжке. В момент атаки Ота ловко увернулся таким образом, что соперник едва не вылетел с ринга лицом вперед. От падения Хидео спасли лишь канаты.
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- Бой в итоге остался за Синобу Ота, который победил болевым приемом во втором раунде.
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