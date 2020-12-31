В японском промоушне Rizin 31 декабря состоялся турнир под номером 26. В одном из поединков случился эпизод, который при некоторых обстоятельствах мог попасть в нарезки самых смешных спортивных моментов года.

В бою между Хидео Токоро и Синобу Ота первый попытался провести удар коленом в голову в прыжке. В момент атаки Ота ловко увернулся таким образом, что соперник едва не вылетел с ринга лицом вперед. От падения Хидео спасли лишь канаты.