Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал условие, при котором российский боец действительно может возобновить карьеру.

«Я действительно думаю, что если Сен-Пьер серьезен относительно своего намерения вернуться в октагон, то это может поднять Хабиба.

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Второй бой против Макгрегора? Я думаю, с финансовой точки зрения, это был бы грандиозный бой. Но все мы знаем, что Хабиба сложно убедить деньгами», – заявил Абдель-Азиз, слова которого приводит TMZ.

Ранее Нурмагомедов неоднократно выражал желание сразиться с Жоржем Сен-Пьером.

Хабиб завершил карьеру после победы на Джастином Гэтжи в октябре. Он выиграл все 29 боев в октагоне.

Статистика 39-летнего Сен-Пьера – 26 побед и 2 поражения. Последний бой он провел в ноябре 2017-го.

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