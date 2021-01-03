«Лет пять назад он продавал калоши на базаре (получалось хорошо). А теперь он вовсю пашет и хочет уже 2023 году ворваться в UFC. А пока ему предстоит бой 15 января на совместном турнире Eagle FC & UAE Warriors в Абу-Даби», – написал 32-летний Хабиб, выложив совместное фото с Алиевым.