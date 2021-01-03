Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца Имамшафи Алиева из школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

«Лет пять назад он продавал калоши на базаре (получалось хорошо). А теперь он вовсю пашет и хочет уже 2023 году ворваться в UFC. А пока ему предстоит бой 15 января на совместном турнире Eagle FC & UAE Warriors в Абу-Даби», – написал 32-летний Хабиб, выложив совместное фото с Алиевым.

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  • Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи.
  • Он ушел из MMA непобежденным, статистика – 29-0.

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