Средневес АСА Магомед Исмаилов рассказал о массовой драке с участием чемпиона AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимира Минеева.

«Я же его прикрыл. Меня били, а не его. Меня били больше, чем его.

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Я уже на нем был, я чуть-чуть там локтем ему неприятности создавал, а больше всего на меня прилетало.

Большинство людей, которые были в клетке, я не знал. Тех, кого я знал, нас разнимали.

Есть с моей команды человек, который не сдержался. Есть один. Что теперь поделать? Такая у нас с Минеевым была предыстория, что он не сдержал себя.

Особо не били его там. Его больше перекрывали. Минаков перекрыл, были ребята, которые перекрыли его. Не давали его бить», – заявил Исмаилов в интервью ютуб-каналу «KOVALENKO».

В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.

Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку.

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