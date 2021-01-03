Средневес АСА Магомед Исмаилов рассказал о массовой драке с участием чемпиона AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимира Минеева.
«Я же его прикрыл. Меня били, а не его. Меня били больше, чем его.
Смешанные боевые искусства
«5 лет назад он продавал калоши». Хабиб поддержал бойца из академии отца
Я уже на нем был, я чуть-чуть там локтем ему неприятности создавал, а больше всего на меня прилетало.
Большинство людей, которые были в клетке, я не знал. Тех, кого я знал, нас разнимали.
Есть с моей команды человек, который не сдержался. Есть один. Что теперь поделать? Такая у нас с Минеевым была предыстория, что он не сдержал себя.
Особо не били его там. Его больше перекрывали. Минаков перекрыл, были ребята, которые перекрыли его. Не давали его бить», – заявил Исмаилов в интервью ютуб-каналу «KOVALENKO».
- В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.
- Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку.
Смешанные боевые искусства
Менеджер Нурмагомедова: «Если Сен-Пьер вернется, это может поднять Хабиба»
Смешанные боевые искусства
Боец разбежался, провел неудачный прием и почти вылетел с ринга на турнире Rizin 26