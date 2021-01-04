Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти поздравил подписчиков инстаграма с Новым годом и обратился к российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
«Пусть этот год будет в память о тех, кто научил нас никогда не принимать ничего как должного. Мы здорово боролись и не подавали признаков, что можем сдаться. С наилучшими пожеланиями», – написал Спаллетти по-итальянски.
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В следующем абзаце Лучано перешел на русский язык, так как позирует для фото в папахе – головном уборе, который плотно ассоциируется с Нурмагомедовым. «Хабиб, позволь мне использовать твой головной убор в качестве символа борьбы», – добавил итальянец.
- Спаллети тренировал «Зенит» в 2009-2014 годах. Последнее его место работы – «Интер».
- Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи.
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