Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможном поединке дагестанца с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйуэзером.

«Орлу предложили 100 млн долларов за бой с Флойдом. Дэйна Уайт был в деле, все были в деле. Но Хабиб – боец ММА. Если Мэйуэзер захочет прийти в ММА, пусть Хабиб надерет ему задницу, никаких проблем», – цитирует Абдель-Азиза Boxing Scene.

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  • Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи.
  • Он ушел из MMA непобежденным, статистика – 29-0.

Сколько Хабиб Нурмагомедов заработал за всю карьеру

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