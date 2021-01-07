Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможном поединке дагестанца с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйуэзером.
«Орлу предложили 100 млн долларов за бой с Флойдом. Дэйна Уайт был в деле, все были в деле. Но Хабиб – боец ММА. Если Мэйуэзер захочет прийти в ММА, пусть Хабиб надерет ему задницу, никаких проблем», – цитирует Абдель-Азиза Boxing Scene.
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