6 января в дагестанском поселке Тарки состоялся сход в связи с убийством 3 января местного жителя, который боролся с распространением наркотиков. По предварительным данным, между участниками схода и родственниками убийцы произошла массовая драка, в ходе которой от удара ножом в спину погиб боец смешанных единоборств Керим Хайрулаев.

Полиция задержала 16-летнего парня, подозреваемого в убийстве спортсмена. Кроме того, в отдел полиции были доставлены около 10 участников массовой драки, сообщают Вести.ру. После побоища три человека находятся в реанимации.

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По неподтвержденной информации, скончался еще один участник драки и боец ММА Рамазан Амиров.

Молодого человека, который активно боролся с распространением наркотиков, застрелили днем 3 января на склоне горы Тарки-Тау.

Очевидцы утверждают, что мужчины договорились о встрече, но злоумышленник сразу же пустил оппоненту пулю в голову.

Фото: Вести.ру.

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