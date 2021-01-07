6 января в дагестанском поселке Тарки состоялся сход в связи с убийством 3 января местного жителя, который боролся с распространением наркотиков. По предварительным данным, между участниками схода и родственниками убийцы произошла массовая драка, в ходе которой от удара ножом в спину погиб боец смешанных единоборств Керим Хайрулаев.
Полиция задержала 16-летнего парня, подозреваемого в убийстве спортсмена. Кроме того, в отдел полиции были доставлены около 10 участников массовой драки, сообщают Вести.ру. После побоища три человека находятся в реанимации.
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По неподтвержденной информации, скончался еще один участник драки и боец ММА Рамазан Амиров.
- Молодого человека, который активно боролся с распространением наркотиков, застрелили днем 3 января на склоне горы Тарки-Тау.
- Очевидцы утверждают, что мужчины договорились о встрече, но злоумышленник сразу же пустил оппоненту пулю в голову.
Фото: Вести.ру.
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