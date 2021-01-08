Стала известна дата поединка российского чемпиона UFC в легком весе Петра Яна с американцем Аджамейном Стерлингом.
Бой состоится 6 марта на турнире UFC 259. Сперва о дате сообщили в твиттере ESPN MMA, затем информацию подтвердил сам Ян. Он ретвитнул пост и заявил: «Соглашение на бой подписано. Не могу дождаться».
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- Ян добыл пояс в поединке с бразильцем Жозе Алдо.
- Защита титула должна была состоятся 13 декабря, но бой перенесли на 2021 год.
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