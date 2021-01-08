Мексиканский боец UFC Ирвин Ривера арестован по подозрению в покушении на убийство.
«UFC уже известно о недавнем инциденте. От менеджмента бойца была получена информация о том, что его поведение в последнее время может указывать на проблемы с психическим здоровьем. Обвинения вызывают крайнюю обеспокоенность, мы собираем дополнительную информацию», – цитирует TMZ официальное заявление промоушна.
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31-летний Ривера в марте должен был подраться на турнире UFC Fight Night, но поединок уже отменили. По информации MMA Fighting, боец пытался нанести ножевые ранения собственным сестрам.
- Статистика Риверы в MMA – 10 побед и 6 поражений.
- Менеджер бойца – Али Абдель-Азиз, также представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова.
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