Мексиканский боец UFC Ирвин Ривера арестован по подозрению в покушении на убийство.

«UFC уже известно о недавнем инциденте. От менеджмента бойца была получена информация о том, что его поведение в последнее время может указывать на проблемы с психическим здоровьем. Обвинения вызывают крайнюю обеспокоенность, мы собираем дополнительную информацию», – цитирует TMZ официальное заявление промоушна.

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31-летний Ривера в марте должен был подраться на турнире UFC Fight Night, но поединок уже отменили. По информации MMA Fighting, боец пытался нанести ножевые ранения собственным сестрам.

  • Статистика Риверы в MMA – 10 побед и 6 поражений.
  • Менеджер бойца – Али Абдель-Азиз, также представляющий интересы Хабиба Нурмагомедова.

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