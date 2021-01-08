«UFC уже известно о недавнем инциденте. От менеджмента бойца была получена информация о том, что его поведение в последнее время может указывать на проблемы с психическим здоровьем. Обвинения вызывают крайнюю обеспокоенность, мы собираем дополнительную информацию», – цитирует TMZ официальное заявление промоушна.