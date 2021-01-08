Турниры UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в январе смогут посетить болельщики.
Самый дешевый билет обойдется в 535 дирхамов (порядка 10 тысяч рублей), самый дорогой – 4495 дирхамов (порядка 90 тысяч рублей). Зрители должны будут выполнить ряд условий в связи с пандемией коронавируса. В частности, иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до посещения арены, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турнира.
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- Турниры на «Бойцовском острове» пройдут 16, 20 и 23 января.
- В рамках последнего турнира состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье, там же выступит двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.
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