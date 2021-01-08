Самый дешевый билет обойдется в 535 дирхамов (порядка 10 тысяч рублей), самый дорогой – 4495 дирхамов (порядка 90 тысяч рублей). Зрители должны будут выполнить ряд условий в связи с пандемией коронавируса. В частности, иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до посещения арены, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турнира.