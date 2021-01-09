Турецкий шеф-повар Бурак Оздемир, ивестный благодаря приготовлению блюд нестандартных размеров, создал для чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торт в форме чемпионского пояса.
Лакомство украшено клубникой и кусочками шоколада, а рядом с поясом написано имя его обладателя. «Огромное спасибо, брат Бурак Оздемир. Это был великолепный ужин», – подписал фото с тортом Хабиб.
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- Нурмагомедов – частый гость ресторана Оздемира. Ранее шеф-повар неоднократно выкладывал фото с бойцом и посвященными ему кулинарными шедеврами.
- Хабиб завершил карьеру в 2020 году после победы над американцем Джастином Гэтжи. Орел так и не проиграл ни одного боя в ММА: 29-0.
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