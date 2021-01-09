Два российских рэпера, 32-летний D.Masta и 35-летний Чипинкос, подрались по правилам смешанных единоборств. Артисты провели в клетке два полных раунда, после чего D.Masta отказался продолжать бой – слишком много ударов нанес ему соперник.

Вражды или конфликта перед боем не было – по признанию рэп-артистов, они просто решили испытать себя и заработать денег.

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Явным фаворитом считали D.Masta: он давно занимался MMA в зале и имеет репутацию человека, с которым лучше не связываться. Чипинкос же в интервью заявил, что не провел ни одной тренировки.

Организовал и снял мероприятие ютьюб-канал «Наше дело», который специализируется на фрик-боях. Не так давно этот же канал устроил схватку 240-килограммового блогера и девушки-бойца.

D.Masta ранее проводил спарринги с двумя другими рэперами, Kizaru и Дуней.

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