Ирландский экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор запостил в инстаграме фото с тренировки и дал понять, что полностью готов к поединку на UFC 257.
На фотографии Макгрегор запечатлен с голым торсом в тренажерном зале.
Смешанные боевые искусства
Российские рэперы устроили драку по правилам ММА. Что из этого вышло?
«Рожденный для этого!» – написал ирландец под снимком.
Бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье состоится 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
- Предыдущие поединки спортсмены закончили победами: Конор в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне, а Порье единогласным решением одолел Дэна Хукера.
- Бой станет реваншем: в сентябре 2014-го нокаутом в первом раунде победил Макгрегор.
Смешанные боевые искусства
Турецкий шеф-повар приготовил для Хабиба огромный торт в форме пояса UFC
Смешанные боевые искусства
Бой Макгрегора и Порье пройдет на «Бойцовском острове» со зрителями