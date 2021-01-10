Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян искупался в Атлантическом океане во время подготовки к следующему поединку.

Вместе с другом, бойцом Денисом Лаврентьевым, Ян тренируется в зале American Top Team во Флориде.

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На видеоролике сначала Лаврентьев с разбегу прыгнул в холодную воду под ободряющие крики Яна, а затем чемпион UFC сделал то же самое при поддержке Лаврентьева.

«Давай, братан, покажи пиндосам, как пацаны могут наши! Так-то здесь смелых немного, если честно. Погодка не самая жаркая», – сказал Ян на видео, которое разместил в сториз инстаграма.

Титульный бой между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом запланирован на 6 марта. Поединок пройдет в Лас-Вегасе в рамках UFC 259.

В предыдущем бое Ян победил Жозе Алдо и стал чемпионом UFC.

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