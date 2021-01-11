Боец UFC Пейдж Ванзант, на карантине покорившая подписчиков регулярным постингом фотографий пикантного содержания, снова удивила.

26-летняя американка показала на видео, как кормит с ноги своего мужа – бойца Bellator Остина Вандерфорда. «Ха-ха. Мы очень странные, я знаю», – подписала публикацию Ванзант.

Смешанные боевые искусства
«Давай, покажи пиндосам!» Ян искупался в океане и оскорбил американцев
7 ЧАСОВ НАЗАД
  • Недавно Пейдж заключила контракт с Bare Knuckle FC – промоушном кулачных боев. Дебют состоится 5 февраля.
  • Статистика Ванзант в MMA – 8 побед и 5 поражений.

Шлеменко: «В 90% разводов виноваты женщины»

Подписывайся на сочнейший телеграм-канал Eurosport.ru

Смешанные боевые искусства
Конор показал бешеную форму перед боем с Порье на «Бойцовском острове»
13 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Российские рэперы устроили драку по правилам ММА. Что из этого вышло?
ВЧЕРА В 21:55