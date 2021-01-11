Боец UFC Пейдж Ванзант, на карантине покорившая подписчиков регулярным постингом фотографий пикантного содержания, снова удивила.
26-летняя американка показала на видео, как кормит с ноги своего мужа – бойца Bellator Остина Вандерфорда. «Ха-ха. Мы очень странные, я знаю», – подписала публикацию Ванзант.
Смешанные боевые искусства
«Давай, покажи пиндосам!» Ян искупался в океане и оскорбил американцев
- Недавно Пейдж заключила контракт с Bare Knuckle FC – промоушном кулачных боев. Дебют состоится 5 февраля.
- Статистика Ванзант в MMA – 8 побед и 5 поражений.
Смешанные боевые искусства
Конор показал бешеную форму перед боем с Порье на «Бойцовском острове»
Смешанные боевые искусства
Российские рэперы устроили драку по правилам ММА. Что из этого вышло?