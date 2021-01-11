«Хочу сказать спасибо всем, кого я встретил на этом пути – людям, которые помогали мне или просто здоровались, болельщикам, соперникам (после боев я подружился с некоорыми), команде и другим дружелюбным лицам во всех частях мира. Пишу это со слезами и тяжелым сердцем, зная, что с завтрашнего дня у меня не будет тренировок.