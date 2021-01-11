Американский боец Джефф Монсон, имеющий российский паспорт, объявил о завершении карьеры из-за травмы – разрыва сухожилия.
«Хочу сказать спасибо всем, кого я встретил на этом пути – людям, которые помогали мне или просто здоровались, болельщикам, соперникам (после боев я подружился с некоорыми), команде и другим дружелюбным лицам во всех частях мира. Пишу это со слезами и тяжелым сердцем, зная, что с завтрашнего дня у меня не будет тренировок.
Неважно, какая у тебя профессия или образ жизни – иди и наслаждайся. Берегите тех, кто вас любит. Путешествовать и встречаться со всеми, с кем можно – лучший способ избавиться от глупых предрассудков. Будьте успешны и здоровы, искренне желаю всем счастья», – написал 49-летний Монсон. Его обращение цитирует MixedMartialArts.
- Статистика Монсона в MMA – 60 побед, 26 поражений и одна ничья.
- Монсон получил российское гражданство в 2018 году.