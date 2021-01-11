Двойной экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что сможет нокаутировать Дастина Порье за минуту.

Управиться в такой короткий срок ирландцу удавалось лишь четыре раза за карьеру, и только два из нокаутов были в UFC.

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«Мне нравится Дастин. Я думаю, он хороший боец. Он даже отличный боец. Но его уровень все еще ниже, чем у меня. Я вырублю Дастина за 60 секунд», – заявил Конор, слова которого приводит MMA Fighting.

Впервые провернуть такой быстрый финиш Макгрегору удавалось в марте 2011-го. Тогда в поединке на Cage Contender 8 Ноториус на 16-й секунде с левой вырубил англичанина Майка Вуда. Уже через месяц Конор подрался в промоушне Immortal Fighting Championship и на 4-й секунде забил североирландца Патрика Доэрти.

Следующего супербыстрого боя ирландцу пришлось ждать больше четырех лет: в декабре 2015-го он сразил наповал Жозе Алдо ударом фирменной левой. А четвертый случай был всего год назад, когда Макгрегор разделался с Дональдом Серроне за 40 секунд.

Бой от 24 января станет реваншем: в сентябре 2014-го нокаутом в первом раунде победил Макгрегор.

Предыдущие поединки Конор и Порье закончили победами: Макгрегор в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне, а американец единогласным решением одолел Дэна Хукера.

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