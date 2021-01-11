Гекче – любимый повар многих спортсменов, его главный стейк-хаус в Дубае посетили все популярные футболисты, в том числе Месси, Погба и ван Дейк.

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В сториз инстаграма Нусрет опубликовал два ролика, на которых он занимается с применением футбольных ворот. На первом видео турок использует ворота как брусья, а на втором держится за перекладину и поднимает ноги, прорабатывая пресс. Параллельно повар использует фитнес-резинку, один из концов которой привязан к воротам, а второй – к ногам.