Известный турецкий повар Нусрет Гекче по прозвищу Salt Bae показал несколько простых упражнений для поддержания идеальной формы.

Гекче – любимый повар многих спортсменов, его главный стейк-хаус в Дубае посетили все популярные футболисты, в том числе Месси, Погба и ван Дейк.

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В сториз инстаграма Нусрет опубликовал два ролика, на которых он занимается с применением футбольных ворот. На первом видео турок использует ворота как брусья, а на втором держится за перекладину и поднимает ноги, прорабатывая пресс. Параллельно повар использует фитнес-резинку, один из концов которой привязан к воротам, а второй – к ногам.

  • Нусрет стал популярен благодаря фирменной технике приготовления, которая стала мемом.
  • От мема и пошло его прозвище Salt Bae – дословно «парень с солью».
  • В 2019-м Нусрет утверждал, что готов выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова или Конора Макгрегора.

Турецкий шеф-повар готов драться с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

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