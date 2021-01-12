Пока Конор Макгрегор готовится бить Дастина Порье, журналисты любуются его недвижимостью. Не секрет, что роскошный особняк бойца стоит 2,2 млн евро. За что ирландец заплатил такие деньги? Теперь можно посмотреть на начинку.

У Макгрегора есть куча объектов недвижимости по всему миру, но его дом – особняк в Ирландии. Точнее: в ирландском графстве Килдэр, в элитном закрытом жилом комплексе Ladycastle. Здесь в распоряжении Конора пять спален и шесть ванных комнат.

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Но Конор не только расслабляется Килдэре – здесь у него есть место и для тренировок. А когда работать над телом надоедает, можно отвлечься для более интеллектуальной деятельности и сыграть партию в пул.

На кухне у Макгрегора имеется такая роскошь, как винный шкаф, а люстры на втором этаже – отдельный вид искусства.

Конор подерется с Дастином Порье 24 января, а поединок станет реваншем: в сентябре 2014-го нокаутом в первом раунде победил Макгрегор.

Предыдущие поединки Макгрегор и Порье закончили победами: Макгрегор в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне, а американец единогласным решением одолел Дэна Хукера.

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