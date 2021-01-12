Бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал, что считает Федора Емельяненко одним из лучших бойцов смешанных единоборств в истории.
В последние годы ходят слухи о возвращении Сен-Пьера ради боя с Хабибом Нурмагомедовым, чтобы спортсмены определили лучшего бойца современности.
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«Что значит быть лучшим на все времена? Если сравнивать всех спортсменов, которые соревновались в свое время и которые были наиболее доминирующими, у кого было больше всего достижений, то для меня это Ройс Грейси. А если говорить о том, кто самый сильный парень: если посадить всех в клетку и ждать, кто выйдет живым, я думаю, это будет праймовый Федор Емельяненко», – сказал Сен-Пьер официальному сайту UFC.
- Федор Емельяненко никогда не дрался в UFC
- У россиянина 39 побед, 6 поражений, а 1 бой считается не состоявшимся.
- В данный момент у 44-летнего Федора действующий контракт с Bellator.
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