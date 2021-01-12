«Что значит быть лучшим на все времена? Если сравнивать всех спортсменов, которые соревновались в свое время и которые были наиболее доминирующими, у кого было больше всего достижений, то для меня это Ройс Грейси. А если говорить о том, кто самый сильный парень: если посадить всех в клетку и ждать, кто выйдет живым, я думаю, это будет праймовый Федор Емельяненко», – сказал Сен-Пьер официальному сайту UFC.