Агент экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и знаменитого боксера Мэнни Пакьяо Оди Аттар заявил, что поединок его клиентов неизбежен и обязательно состоится в 2021 году.
«Оба бойца хотят этого, это ключ. Вы не можете заставить что-то произойти или организовать – вы не можете все это сфальсифицировать. Если одна сторона хочет, а другая нет, то ничего не получится. Но когда оба бойца хотят, чтобы бой состоялся, почему они не должен произойти? И если фанаты хотят увидеть бой – это почти гарантирует, что он случится, верно?
В UFC сказали: «Хорошо, давайте проведем матч-реванш с Порье». Мы сказали: «Окей, тогда давайте сначала проведем этот реванш, но тогда Мэнни будет следующим боем». И этого хотят оба бойца, это план», – добавил Аттар , слова которого приводит Boxing Scene.
- Бой с Пакьяо по правилам бокса может стать для Конора Макгрегора вторым в карьере: в августе 2017-го ирландец подрался с Флойдом Мэйуэзером и уступил американцу в 10-м раунде техническим нокаутом.
- Поединок Конора с Дастином Порье состоится 24 января на турнире UFC 257.