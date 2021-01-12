«Оба бойца хотят этого, это ключ. Вы не можете заставить что-то произойти или организовать – вы не можете все это сфальсифицировать. Если одна сторона хочет, а другая нет, то ничего не получится. Но когда оба бойца хотят, чтобы бой состоялся, почему они не должен произойти? И если фанаты хотят увидеть бой – это почти гарантирует, что он случится, верно?