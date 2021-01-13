Первый чемпион UFC в полусреднем весе и член Зала славы промоушна Пэт Милетич сообщил, что лига LFA уволила его с должности комментатора за участие в протестах, прошедших в Вашингтоне.

«Люди из LFA сообщили мне, что на них оказывается давление, потому что я находился в Капитолии. Они чувствуют необходимость дистанцироваться от меня, и я понимаю их позицию. Люблю этих ребят, но цена свободы высока. Потеря работы – моя боль. Однако я делаю все возможное, чтобы добиться свободы и для тех, кто давит на LFA», – заявил 52-летний Милетич.