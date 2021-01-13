Первый чемпион UFC в полусреднем весе и член Зала славы промоушна Пэт Милетич сообщил, что лига LFA уволила его с должности комментатора за участие в протестах, прошедших в Вашингтоне.
Бывший боец лично публиковал фотографии, находясь в районе Капитолия. Позднее в инстаграм-аккаунте он рассказал, что с ним связались представители LFA. На данный момент видеообращение бывшего спортсмена удалено.
«Люди из LFA сообщили мне, что на них оказывается давление, потому что я находился в Капитолии. Они чувствуют необходимость дистанцироваться от меня, и я понимаю их позицию. Люблю этих ребят, но цена свободы высока. Потеря работы – моя боль. Однако я делаю все возможное, чтобы добиться свободы и для тех, кто давит на LFA», – заявил 52-летний Милетич.
На фоне инцидента LFA выступила с заявлением, оказавшимся в распоряжении ESPN. Лига пояснила, что поддерживает право на мирный протест, а Милетич отстранен от работы лишь в рамках ближайшего турнира.
- 6 января – в день, когда конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов и провозгласить Джо Байдена победителем, – сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
- За карьеру Милетич провел 38 боев, одержал 29 побед при 7 поражениях и 2 ничьих.