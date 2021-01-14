«Я верю, что если Конор снова выйдет против Флойда, он победит. Не думаю, что Флойд когда-либо выдержит это. Сейчас он бьется с ютьюберами за зарплату. Флойд мог бы победить Мэнни Пакьяо в реванше, но вы видите, что он не принимает этот бой. Мог бы вызвать Конора Макгрегора на реванш, но не делает этого.