Ирландский боец UFC Конор Макгрегор снова прошелся по бывшему сопернику – чемпиону промоушна в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Он выглядит, как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона. Не думаю, что он сделал вес к последнему бою: взвешивание выглядело странно, было очень необычное поведение на весах. Но как вышло, так вышло. Вот как он мог взять и слиться с боя против Тони?

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У тебя назначен титульник, а ты смываешься. Как это? Но это его подход – сливаться с боев – он всегда использовал его успешно. Поэтому я не удивлен, что он закончил. Но что есть, то есть. Работаем дальше», – сказал 32-летний Макгрегор в интервью The MacLife.

Хабиб одолел Конора в октябре 2018 года. Затем он победил Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Поединок против Гэтжи стал последним в карьере.

В мае у Нурмагомедова сорвался бой против Тони Фергюсона – из-за пандемии и подвешенного состояния даты/места поединка Хабиб не мог вылететь из России.

Макгрегор проведет следующий поединок в ночь на 24 января против Порье.

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