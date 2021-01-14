Представители UFC в сотрудничестве с USADA пересмотрели отношение к каннабису. Отныне обнаруженные в допинг-пробах следы марихуаны вне зависимости от уровня перестанут считаться нарушением, если только дополнительные улики не будут свидетельствовать, что спортсмен намеренно использовал каннабис для улучшения результатов. Употреблять его нельзя в день боя, но в остальные дни бойцы получат послабления.

«Согласно нашему неформальному разговору с атлетами, значительная их часть обращается к марихуане по причинам, не касающимся отдыха. Многие используют ее в качестве обезволивающегося, чтобы избавиться от чувства тревожности, уснуть, не прибегая к более опасным веществам, вызывающим привыкание.

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Спортсмен в среду вечером вместо того, чтобы обратиться к серьезным обезболивающим препарат, потому что у него болит колено, может употребить немного каннабиса и заснуть. Это никак не повлияет на соревнования, намеченные на вечер субботы», – приводит MMA Junkie слова вице-президент UFC Джеффа Новицки.

У России два действующих чемпиона UFC – Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян.

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