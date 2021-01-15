После победы над Джастином Гэтжи Хабиб Нурмагомедов четко сказал, что завершает карьеру – аварец обещал маме уйти из единоборств. С тех пор появилось много инсайдов: одни уверяли, что Орел поклялся завязать с боями на могиле отца, а другие вспоминали, что Нурмагомедов-старший мечтал о роскошной статистике 30-0. Более того, назывался даже идеальный соперник по версии Абдулманапа – легендарный канадец Жорж Сен-Пьер, который не проигрывал с 2007-го и не дрался с 2017-го.

В начале 2021 года расклады по Хабибу выглядят максимально понятно: уже очевидно, что никакого Сен-Пьера не будет. Жоржу скоро 40 лет, поэтому вряд ли он захочет пачкать рекорд боем против праймового Орла. Со стороны Хабиба тоже есть риски – ему пришлось бы менять весовую категорию. Да и в целом эта дуэль возбудила бы лишь хардкорных фанатов ММА, но вряд ли стала бы самой кассовой в истории UFC.

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Логично, что Дэйна Уайт мечтает о более реалистичном и профитном варианте. Босс UFC услышал четкую цитату Хабиба: «Если за возвращение предложат 100 млн долларов – это уже проблема». Все верно: за такие деньги кто угодно скажет маме, что даже в самых жестких клятвах можно найти пункты со звездочкой. Но уже ясно, что сгенерировать подобный гонорар способен лишь один боец на планете. И он дрался с Нурмагомедовым в октябре 2018-го.

Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Еще недавно Дэйна Уайт позволял Конору абсолютно все. Можно было завершать карьеру, годами не выходить в октагон и убегать в бокс, но потом Ноториусу обязательно подкладывали бой за пояс. Теперь расклад заметно изменился. Сейчас Уайт раскручивает Конора так страстно, словно на дворе 2013-й, а в промоушне только появилась молодая звезда из Ирландии. Задача UFC – убедить публику и Хабиба, что Конор снова в порядке. Для этого Маку сначала устроят испытание Дастином Порье (американец стал сильнее и заметнее с их первого боя), а потом проведут титульник либо против Оливейры, либо против Гэтжи.

План прост и крайне эффективен. Сейчас Конор все еще популярен, но именно как медиафигура – как боец он тотально обленился. Ранний Мак тряс поясами после побед, а поздний разве что тискал знаменитую бабулю Ковбоя – разница удручает. Но Уайт мечтает, чтобы в 2021-м Ноториус полноценно вернулся в игру.

Только представьте: сейчас Конор воспринимается как зажравшийся экс-чемпион, но всего через пару сочных нокаутов о нем снова заговорят, как о самом ярком бойце в истории UFC. Тем более, он уже сейчас прощупывает Орла панчами в духе «Не удивлен, что Хабиб сбежал. Для него это характерно». Пока что слова Мака звучат очень жалко (мы помним, кто постучал в Лас-Вегасе), но уже совсем скоро все может измениться.

Выиграв два ближайших боя, Конор опять предстанет в том образе, который так бесит брутального и относительно скромного Хабиба. Роскошные костюмы, идеальная борода, надменный взгляд, фирменные интонации, пижонская походочка – если к этим атрибутам добавится пояс, Орел может дрогнуть. Тогда Уайт предложит Нурмагомедову заработать 100 млн на реванше, осознавая, что сама UFC поднимет на этом ивенте гораздо больше. И есть крошечный шанс, что Хабиб согласится, ведь мама уже видела, как спокойно он разобрался с ирландцем в первый раз. Значит, и в дилогии с сыном будет все в порядке.

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