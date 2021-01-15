Аргентинский боец UFC в полусреднем весе Сантьяго Понсиниббио и его соперник, китаец Ли Цзинлян, почтили память Диего Марадоны во время стердауна перед турниром UFC on ABC 1.

Марадона скончался 26 ноября от острого отека легких, вызванного сердечной недостаточностью. В честь легенды футбола назвали стадион в Неаполе и Кубок аргентинской лиги.

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После дуэли взглядов Понсиниббио развернул плакат с изображением Марадоны и надписью Forever. Цзинлян воодушевился жестом соперника и помог ему показать баннер прессе.

Поединок между Понсиниббио и Ли Цзинляном состоится в ночь на 20 января.

Аргентинец провел 30 боев, в 27 из которых победил, а в трех – проиграл. Цзинлян 17 раз одержал верх над соперником, а в шести случаях уступал.

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