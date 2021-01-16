Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о ненормальной фанатке, которая писала ему странные письма.
Об этом Макгрегор рассказал в одной из сцен документального фильма Notorious. Ирландец даже прочитал одно из электронных писем на камеру.
«Привет, Конор, после того, как мои последние отношения рухнули, у меня возникло очень сильное чувство, что я скоро встречу любовь всей своей жизни. Примерно в то же время у меня было видение, что я окажусь в Вегасе.
Я вижу, что у нас есть несколько детей. Элла, Шеннон, Конор, Хью, Майкл, Джеймс, Симус – вот некоторые имена, которые я имею в виду», – написала женщина.
«Я ни разу не ответил этой сумасшедшей стерве, но она продолжает присылать электронные письма – такие большие, подробные. Давать имена детям и все такое – это жесть, не так ли? Что я должен с этим сделать? А что если однажды она объявится с окровавленным пистолетом или чем-то в таком роде?» – цитирует Конора Mirror.
- Бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье состоится 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
- Поединок станет реваншем: в сентябре 2014-го нокаутом в первом раунде победил Макгрегор.