Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал о ненормальной фанатке, которая писала ему странные письма.

Об этом Макгрегор рассказал в одной из сцен документального фильма Notorious. Ирландец даже прочитал одно из электронных писем на камеру.

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«Привет, Конор, после того, как мои последние отношения рухнули, у меня возникло очень сильное чувство, что я скоро встречу любовь всей своей жизни. Примерно в то же время у меня было видение, что я окажусь в Вегасе.

Я вижу, что у нас есть несколько детей. Элла, Шеннон, Конор, Хью, Майкл, Джеймс, Симус – вот некоторые имена, которые я имею в виду», – написала женщина.

«Я ни разу не ответил этой сумасшедшей стерве, но она продолжает присылать электронные письма – такие большие, подробные. Давать имена детям и все такое – это жесть, не так ли? Что я должен с этим сделать? А что если однажды она объявится с окровавленным пистолетом или чем-то в таком роде?» – цитирует Конора Mirror.

Бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье состоится 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Поединок станет реваншем: в сентябре 2014-го нокаутом в первом раунде победил Макгрегор.

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